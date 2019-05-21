Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 15:57

Дубай. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди намерен направить в США и в Иран делегации переговорщиков, чтобы снизить напряженность между двумя странами, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на иракские СМИ.

По словам премьер-министра, и иранские, и американские официальные лица уже рассказали Ираку, что они "не желают участвовать в войне".

Абдель Махди подчеркнул, что Ирак "играет свою роль в урегулировании ситуации, но не является посредником". Премьер Ирака намерен в среду посетить Кувейт, чтобы обсудить региональные вопросы.

На прошлой неделе госдеп США распорядился об эвакуации всего неоперативного дипломатического персонала из Ирака на фоне напряженности в отношениях с Ираном. Кроме того, США направили в ближневосточный регион авианосную ударную группу, а также ракетные эсминцы ВМС США.

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