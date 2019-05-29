Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 16:14

Дубай. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Ирака отправили самолетом в Турцию 188 детей предполагаемых участников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые являются турецкими гражданами, сообщают в среду западные СМИ.

По словам иракского судьи Абдель-Саттара аль-Биркдара, Багдад "передал турецкой стороне 188 детей, оставленных террористами ИГ в Ираке".

Детей сопровождали сотрудники Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и представители судебных властей Ирака.

СМИ отмечают, что, согласно законодательству Ирака, дети могут быть привлечены к ответственности за преступления с девяти лет, в том числе за незаконное пересечение границы. Около 185 детей в возрасте от девяти до 18 лет были осуждены на срок от нескольких месяцев до 15 лет и направлены в тюрьму для несовершеннолетних в Багдаде.

Власти Ирака стремятся отправлять на родину тех иностранцев, в действиях которых не содержится составов преступлений. Однако многие страны по-прежнему отказываются принимать своих граждан в связи с тем, что они были связаны с ИГ.

1тэ ар

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