Ирак поддерживает постепенное увеличение добычи, конкретный объем еще не определен

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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 18:27 21.06.2018 - 18:27

Вена. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Ирак поддерживает постепенное увеличение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, заявил журналистам министр нефти страны Джаббар аль-Лаиби. Однако конкретных значений повышения добычи еще нет, добавил он. По словам министра, рынок уже достиг стабилизации. Между тем ранее сообщалось, что Ирак, Иран и Венесуэла могут наложить вето на решение ОПЕК об увеличении добычи нефти. Аг фф* Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс