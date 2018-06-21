Ирак поддерживает постепенное увеличение добычи, конкретный объем еще не определен
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Вена. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Ирак поддерживает постепенное увеличение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, заявил журналистам министр нефти страны Джаббар аль-Лаиби.
Однако конкретных значений повышения добычи еще нет, добавил он.
По словам министра, рынок уже достиг стабилизации.
Между тем ранее сообщалось, что Ирак, Иран и Венесуэла могут наложить вето на решение ОПЕК об увеличении добычи нефти.
Аг фф*
Интерфакс