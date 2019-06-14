Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 18:17

Дубай. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео призвал к "спокойствию" на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном, сообщает в пятницу администрация иракского премьера.

Помпео позвонил иракскому премьер-министру и обсудил с ним "кризис в отношениях между США и Исламской республикой Иран", отмечается в сообщении.

В свою очередь Махди заявил главе американского внешнеполитического ведомства, что Ирак "стремится к спокойствию".

Отмечается, что иракский премьер предложил помощь Багдада в качестве посредника между США и Ираном, однако его предложение "практически ни к чему не привели".

Телефонный разговор состоялся после того, как президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что за нападением на танкеры вблизи Ормузского пролива стоит Иран.

Как сообщалось, накануне два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.

США обвинили в нападении Иран, однако в Тегеране эти обвинения отвергают.

1кю ар

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