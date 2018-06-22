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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 5:14 22.06.2018 - 05:14

Вена. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Ирак просил мониторинговый комитет ОПЕК+ предоставить отсрочку по увеличению добычи нефти на 1 млн б/с на три месяца - до сентября, однако это предложение не было поддержано, заявил журналистам министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

"Наше предложение было дать еще три месяца на изучение, но, к сожалению, оно не было принято", - добавил он.

По словам министра, комитет настоял на увеличении добычи нефти на 1 млн б/с уже с 1 июля и до конца текущего года.

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