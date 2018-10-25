Ирак ставит на первое место свои интересы в вопросе выполнения санкций США против Ирана - иракский премьер
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Дубай. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Новый глава правительства Ирака Адель Абдель Махди заявил, что иракские власти намерены руководствоваться прежде всего интересами своего государства при выполнении ограничительных мер, введенных США против Ирана, сообщает в четверг сайт ливанского издания "Дейли стар".
"Мы хотим обезопасить Ирак от вмешательства в вопросы, касающиеся политики в отношении других стран, неважно, речь идет о соседней стране или о каком-либо государстве в мире", - сказал А.А.Махди, выступая в Багдаде.
Экс-премьер Ирака Хайдер аль-Абади в августе заявлял, что иракские власти выступают против санкций, восстановленных Вашингтоном против Ирана, однако будут им следовать.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе СВПД и о восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.
Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.
Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.
1тэ ар
Интерфакс