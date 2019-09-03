Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 10:13

Дубай. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Иранская делегация во главе с заместителем главы МИД страны Аббасом Арагчи провела в понедельник с французскими официальными лицами продолжительные переговоры по иранской ядерной проблеме, передает во вторник агентство "Тасним".

По его данным, встреча продлилась накануне 10 часов.

Участники переговоров сосредоточились на "возможных вариантах относительно дальнейшего развития инициатив, предложенных французским президентом Эмманюэлем Макроном по ядерному соглашению, известному как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)", отмечает агентство.

"Было согласовано, что обе стороны продолжат усердно прорабатывать эти варианты и активизируют консультации со всеми вовлеченными сторонами", - пишет "Тасним".

Переговоры иранской и французской делегации состоялись в Париже на фоне ожидаемого третьего этапа отказа Ирана от выполнения обязательств по СВПД. Иранская сторона обещает позже на этой неделе приступить к очередному этапу отказа от выполнения обязательств по соглашению, если европейские страны так и не смогут предложить способ реализации предусмотренных соглашением экономических обязательств в отношении Тегерана.

Ранее иранские СМИ сообщали, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил выделить кредитную линию в размере $15 млрд для предпокупок иранской нефти в качестве условия для возобновления Тегераном выполнения своих обязательств по ядерной сделке.

Сумма будет выплачиваться в три этапа. В обмен Макрон предложил Ирану не запускать третий этап сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы и, возможно, отказаться от уже реализуемых первых двух этапов отступления от своих обязательств.

Обеспечить условия для продолжения экспорта нефти - одно из основных условий, выдвигаемых Ираном для возобновления выполнения в полном объеме положений СВПД.

8 мая прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и восстановлении финансово-экономических санкций, включая полный запрет на экспорт иранской нефти.

Европейские страны - Великобритания, Германия и Франция - ради сохранения СВПД обещали создать платежный механизм для продолжения торговли с Ираном в обход американских санкций. Однако до сих пор этот механизм не удавалось распространить на нефтяной сектор Исламской республики.

8 мая этого года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, дав "евротройке" еще 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Этот срок истекает 4-5 сентября.

Между тем, официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил в понедельник, что за последние дни позиции Тегерана и Парижа по СВПД сблизились.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник выразил надежду, что инициатива Франции по урегулированию ситуации вокруг СВПД принесёт результат.

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