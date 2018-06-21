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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 8:53 21.06.2018 - 08:53

Москва/Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Иран в первой половине июня сократил экспорт нефти до минимума за год, свидетельствуют данные, собранные агентством Bloomberg.

Отгрузки нефти и нефтяного конденсата из иранских портов за первые 14 дней текущего месяца упали до 2,114 млн баррелей в сутки (б/с) с 2,511 б/с за тот же период мая.

Таким образом, майское решение США возобновить санкции в отношении Ирана, по-видимому, начало влиять на реальный рынок.

В ближайшие дни странам ОПЕК и не-ОПЕК на встрече в Вене предстоит, в числе прочего, оценить, насколько сократится иранский экспорт из-за американских санкций и следует ли компенсировать это сокращение в полном объеме.

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