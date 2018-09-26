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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 17:25 26.09.2018 - 17:25

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно разработать план урегулирования иранской проблемы, который должен включать в себя не только антииранские санкции.

"Я думаю, мы все должны выстроить долгосрочную стратегию, чтобы урегулировать иранскую проблему, и это урегулирование не должно сводиться только к санкциям", - сказал Э.Макрон, выступая в среду на заседании Совбеза ООН.

"Я полагаю, все присутствующие здесь преследуют одну цель, - чтобы Иран не получил ядерного оружия. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не идеален как документ, но представляет собой решительный шаг в этом направлении", - подчеркнул французский президент.

СВПД был подписан с Ираном "шестеркой" международных посредников - пятью постоянными членами СБ ООН и Германией в июле 2015 года. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп, назвав соглашение "плохим", заявил о выходе из него Соединенных Штатов.

Накануне Д.Трамп заявил, что Вашингтон 5 ноября восстановит второй блок санкций против Ирана.

1тэ ар ав

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