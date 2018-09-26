Иранская проблема не должна решаться исключительно санкциями - Макрон
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Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно разработать план урегулирования иранской проблемы, который должен включать в себя не только антииранские санкции.
"Я думаю, мы все должны выстроить долгосрочную стратегию, чтобы урегулировать иранскую проблему, и это урегулирование не должно сводиться только к санкциям", - сказал Э.Макрон, выступая в среду на заседании Совбеза ООН.
"Я полагаю, все присутствующие здесь преследуют одну цель, - чтобы Иран не получил ядерного оружия. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не идеален как документ, но представляет собой решительный шаг в этом направлении", - подчеркнул французский президент.
СВПД был подписан с Ираном "шестеркой" международных посредников - пятью постоянными членами СБ ООН и Германией в июле 2015 года. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп, назвав соглашение "плохим", заявил о выходе из него Соединенных Штатов.
Накануне Д.Трамп заявил, что Вашингтон 5 ноября восстановит второй блок санкций против Ирана.
1тэ ар ав
Интерфакс