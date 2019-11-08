Дубай. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Неопознанный беспилотник сбит в пятницу в районе порта Махшахр на юге Ирана, сообщают иранские СМИ.
Для уничтожения беспилотника была задействована система ПВО иранского производства "Морсад".
Никаких других деталей происшествия пока не приводится
1ар де
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