Этот контент был опубликован 18 января 2020 г. 15:41

Дубай. 18 января. ИНТЕРФАКС - Тегеран передаст Украине "черные ящики" лайнера "Международных авиалиний Украины", сбитого по ошибке иранскими военными ранее в январе.

"С помощью экспертизы Франции, Канады, США, мы постараемся получить информацию с черных ящиков в Киеве", - приводит иранское агентство Tasnim слова представителя иранской Организации гражданской авиации Хасана Резаифара.

8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, загорелся в воздухе и упал сразу после взлета из тегеранского аэропорта.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

1ар БП

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