Иранские власти опровергли информацию о проведении эвакуации из посольства Ирана в Турции
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Дубай. 15 октября. ИНТЕРФАКС - В Тегеране опровергли информацию турецких СМИ об эвакуации сотрудников посольства Ирана в Анкаре из-за угрозы теракта, сообщает в понедельник иранское телевидение.
Ранее в понедельник интернет-портал турецкой газеты "Сабах" сообщил о том, что полиция Турции эвакуировала сотрудников иранского посольства в Анкаре после получения информации о планируемом теракте.
По данным издания, была перекрыта улица, на которой располагается посольство.
Более подробной информации "Сабах" не привела.
1ар
Интерфакс