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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 13:27 15.10.2018 - 13:27

Дубай. 15 октября. ИНТЕРФАКС - В Тегеране опровергли информацию турецких СМИ об эвакуации сотрудников посольства Ирана в Анкаре из-за угрозы теракта, сообщает в понедельник иранское телевидение.

Ранее в понедельник интернет-портал турецкой газеты "Сабах" сообщил о том, что полиция Турции эвакуировала сотрудников иранского посольства в Анкаре после получения информации о планируемом теракте.

По данным издания, была перекрыта улица, на которой располагается посольство.

Более подробной информации "Сабах" не привела.

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