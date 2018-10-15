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(обновленная версия, добавлен 2-й абзац)

Дубай. 15 октября. ИНТЕРФАКС - В Тегеране опровергли информацию турецких СМИ об эвакуации сотрудников посольства Ирана в Анкаре из-за угрозы теракта, сообщает в понедельник иранское телевидение.

В то же время, по данным телевидения, на улице, где расположено посольство, видны несколько полицейских автомобилей, а также сотрудники полиции и спецназа, они останавливают автомобили и проверяют у пассажиров документы.

Ранее в понедельник интернет-портал турецкой газеты "Сабах" сообщил о том, что полиция Турции эвакуировала сотрудников иранского посольства в Анкаре после получения информации о планируемом теракте.

По данным издания, была перекрыта улица, на которой располагается посольство.

Более подробной информации "Сабах" не привела.

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Интерфакс