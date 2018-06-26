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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 12:26 26.06.2018 - 12:26

Тегеран. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) уничтожили в расположенном на границе с Пакистаном городе Мирджаве трех террористов, связанных с радикальными исламскими группировками, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на заявление Сухопутных войск КСИР.

Как говорится в сообщении, террористы намеревались "проникнуть в Иран через регион Тахлаб в пограничной зоне Мирджаве на юго-востоке страны, чтобы саботировать и совершить террористические операции".

Некоторые члены группировки получили ранения и бежали в Пакистан, отмечается в сообщении.

В ходе перестрелки погибли трое военнослужащих.

ав

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