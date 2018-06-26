Иранские военные заявили о ликвидации трех террористов на границе с Пакистаном
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Тегеран. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) уничтожили в расположенном на границе с Пакистаном городе Мирджаве трех террористов, связанных с радикальными исламскими группировками, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на заявление Сухопутных войск КСИР.
Как говорится в сообщении, террористы намеревались "проникнуть в Иран через регион Тахлаб в пограничной зоне Мирджаве на юго-востоке страны, чтобы саботировать и совершить террористические операции".
Некоторые члены группировки получили ранения и бежали в Пакистан, отмечается в сообщении.
В ходе перестрелки погибли трое военнослужащих.
ав
Интерфакс