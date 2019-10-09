Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 11:40

Дубай. 9 октября. ИНТРЕФАКС - Армия Ирана в присутствии главнокомандующего Абдолрахима Мусави приступила в среду к внеплановым военным учениям на северо-западе страны, сообщило агентство ИСНА.

Военные учения проводятся в регионе близ города Урмия - административного центра провинции Западный Азербайджан. В маневрах принимают участие подразделения быстрого реагирования, мобильные силы, а также вертолеты десантных подразделений сухопутных войск.

По данным агентства, цель учений - оценить уровень подготовки войск, их мобильности и маневренности на поле боя.

Турецкое издание "Сабах" в свою очередь отмечает, что эти учения проводятся недалеко от границы с Турцией.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что Тегеран считает контрпродуктивной возможную военную операцию Турции на севере Сирии.

По информации иранского МИД, в свою очередь Мевлют Чавушоглу заверил иранского коллегу в том, что операция Турции будет носить временный характер, а Анкара со своей стороны уважает территориальную целостность Сирии.

Ранее в среду агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на неназванного представителя турецких властей, что командование Турции начало перебрасывать войска на северо-восток Сирии.

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

1ви аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!