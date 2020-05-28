Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 16:29

Дубай. 28 мая. ИНТЕРФАКС - США придется считаться с военным присутствием Ирана в Персидском заливе на фоне того, что иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) получил 110 новых кораблей, заявил командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири в Бендер-Аббасе на церемонии передачи этого вооружения.

"Мы объявляем сегодня, что где бы американцы ни были, мы будем прямо рядом, и что в ближайшем будущем они еще больше ощутят наше присутствие", - приводит его слова сайт ливанского издания "Дейли стар".

Также на церемонии, в частности, присутствовали командующий КСИР Хосейн Салами и министр обороны Ирана Амир Хатами.

В ходе выступления Хатами отметил, что теперь благодаря передаче КСИР новых кораблей "безопасность Персидского залива, особенно стратегического Ормузского пролива, станет крепче, чем когда бы то ни было". При этом он подчеркнул, что 80% оборудования на кораблях, включая радары и средства связи, произведены в Иране.

В свою очередь местные СМИ уточняют, что иранским военным переданы скоростные лодки с ракетным вооружением, патрульные и поисково-спасательные корабли, легкие подводные лодки и другое оружие.

Ранее в ВМС Ирана заявляли, что собираются действовать, как и прежде, в акваториях Персидского и Оманского заливов, несмотря на предупреждение базирующегося в Бахрейне Центрального командования ВМС США не приближаться к американским кораблям в Персидском заливе ближе, чем на 100 м.

Американские военные в апреле заявили, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными".

В ВМС КСИР в ответ на это подчеркнули, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.

Президент США Дональд Трамп затем объявил, что отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать активности американских кораблей в море.

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