Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 10:24

Дубай. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - ВМС Ирана и России в ближайшие месяцы намерены провести совместные военные маневры у южных берегов Исламской Республики, сообщает в понедельник агентство ИРНА со ссылкой на командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади.

По его словам, российские корабли, которым предстоит участвовать в маневрах, как ожидается, в ближайшие месяцы прибудут в порты на юге Ирана. Он не стал уточнять конкретные даты проведения учений.

Иранские СМИ не приводят деталей об этих планируемых учениях.

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