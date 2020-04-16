Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 2:49

Вашингтон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - 11 иранских кораблей Корпуса Стражей Исламской революции неоднократно опасно приближались к шести кораблям ВМС США и береговой охраны в Персидском заливе в среду, сообщило Центральное командование ВМС США.

"Корабли Корпуса Стражей Исламской революции неоднократно пересекали нос и корму американских кораблей на чрезвычайно близком расстоянии и высокой скорости", - говорится в заявлении командования.

Отмечается, что на предупреждения с американской стороны ответа не последовало. Иранские корабли ушли примерно через час.

"Опасные и провокационные действия Корпуса Стражей Исламской революции увеличивали риск просчета и столкновения, и не соответствовали признанной Конвенции о международных правилах предотвращения столкновений на море", - говорится в заявлении.

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