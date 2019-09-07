Этот контент был опубликован 7 сентября 2019 г. 11:45

Дубай. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Иранская береговая охрана задержала иностранное судно и арестовала 12 филиппинцев по делу о контрабанде топлива за рубеж, сообщает в субботу агентство "Мехр" со ссылкой на командира морских сил провинции Хормозган Хоссейна Дахаки.

По его словам, на задержанном буксире обнаружилось 283,9 тыс. литров дизельного топлива, которое конфисковали.

Он добавил, что арестованные филиппинцы были переданы судебным властям.

Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщал, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства 19 июля был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Это произошло после того, как власти Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС. В итоге танкер был освобожден и 19 августа покинул Гибралтар. Перед тем как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней.

Ранее на этой неделе Иран отпустил семерых членов экипажа танкера Stena Impero. В четверг в посольстве РФ в Тегеране подтвердили, что моряки, среди которых один россиянин, освобожденных с задержанного в Иране танкера Stena Impero, покинули страну и в настоящий момент находятся в Дубае.

"Вчера поздно вечером моряки прибыли в Тегеран, им проставили въездные визы (в ОАЭ - ИФ), и сегодня около полудня все семеро вылетели в Дубай", - сообщил "Интерфаксу пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

По его словам, "среди освобожденных моряков - пять граждан Индии, один гражданин Латвии и один россиянин - электромеханик Альгиз Зарецкий".

Ганенко напомнил, что на судне остаются еще 16 моряков, в том числе двое граждан России.

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