Этот контент был опубликован 27 октября 2019 г. 17:25

Дубай. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Нет ничего впечатляющего в гибели главаря группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу-Бакра аль-Багдади во время спецоперации ВС США в Сирии, заявил иранский министр телекоммуникаций Мохаммад-Джавад Азари Джахроми.

"Ничего особенного! Вы только что убили собственную креатуру", - написал он в твиттере.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о гибели аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. За несколько часов до официального заявления о ликвидации аль-Багдади Трамп написал в твиттере, что "произошло нечто очень важное".

1во аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!