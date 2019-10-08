Дубай. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Нефтяной экспорт Ирана за последние полтора года увеличился до $61 млрд, сообщил во вторник журналистам министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд.
По его словам, $27 млрд доходов Ирана от экспорта нефти вернулись в страну.
Иранские СМИ сообщают, что на встрече с представителями частного сектора министр подчеркнул необходимость упрощения механизмов возвращения доходов от экспорта в страну.
8 мая прошлого года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы и возобновил односторонние санкции в отношении Тегерана, включая нефтяной и финансовый секторы. В итоге Иран был отключен от международной платежной системы SWIFT, что привело к проблемам с переводом денег.
Власти США также решили не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти, выданные в ноябре прошлого года для восьми стран - Китая, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции. Разрешения действовали до 2 мая.
В итоге иранский экспорт нефти, который в марте, по данным экспертов, составлял порядка 1,7 млн баррелей в сутки, в мае упал ниже 500 тыс. баррелей в сутки.
Иран в качестве условия сохранения участия в СВПД потребовал от европейцев создания условий для продолжения экспорта своей нефти и возврата в страну выручки.
По данным западных СМИ, Тегеран на начальном этапе хочет экспортировать 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а впоследствии рассчитывает, что сможет поставлять на экспорт 1,5 млн баррелей в сутки.
Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждал эту темы с президентом США Дональдом Трампом США, но Вашингтон пока не проявляет готовности смягчать свою позицию.
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