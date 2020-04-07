Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 17:00

Дубай. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Парламент Ирана во вторник возобновил свои заседания, прерванные в конце марта в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса Covid-19, сообщают иранские СМИ.

На заседание собрались более двух третей парламентариев. В частности, на нем не присутствовал спикер законодательного органа Али Лриджани, у которого на прошлой неделе выявили коронавирус.

Согласно данным агентства ИСНА, в общей сложности с начала вспышки заболевание подтвердилось у примерно 30 членов парламента.

Иранский парламент закрылся 25 марта из-за быстрого распространения коронавируса в стране.

Накануне власти Ирана заявили, что число новых заболевания коронавирусом в стране постепенно снижается.

По состоянию на 7 апреля в Иране подтверждено 62,6 тыс. случаев коронавируса, 3,9 тыс. человек скончались.

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