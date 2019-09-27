Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 13:20

Стамбул. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - В случае нападения США на Иран иранские вооруженные силы будут атаковать неприятеля, в том числе на иракской территории, заявил посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди.

"Если США атакуют Иран, то мы ответим жестко и будем бомбардировать американские силы в Ираке и где-либо еще", - сказал он в интервью местному телеканалу, отрывки из которого приводит в пятницу Анатолийское агентство новостей.

"Исламская Республика Иран не хочет войны ни с США, ни с какой-либо другой страной", - уточнил при этом посол.

В то же время посол обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Ирака и других стран Ближнего Востока.

Ранее на этой неделе иракский президент Бархам Салех заявлял журналистам, что Ирак не позволит кому-либо превращать его территорию в плацдарм для нанесения ударов по соседним государствам.

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