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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 21:46 24.09.2018 - 21:46

Дубай. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани исключил возможность встречи с американским президентом Дональдом Трампом, заявив, что иранцы не могут игнорировать его враждебные действия в отношении Исламской республики, сообщает в понедельник иранский телеканал "Пресс-ТВ".

"С прошлого года, президент США безо всяких причин вышел из важного соглашения (Совместный всеобъемлющий план действий), ввел санкции (против Ирана), угрожал народу Ирана, и эти действия не могут быть просто проигнорированы", - сказал Х.Рухани, отвечая в Нью-Йорке на вопрос журналистов о том, будет ли он встречаться с Д.Трампом на полях Генассамблеи ООН.

Комментируя встречу Д.Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Х.Рухани сказал, что "сравнение этих двух случаев не совсем корректно".

"Ситуация с Северной Кореей сильно отличается от иранской", - сказал он.

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