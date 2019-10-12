Этот контент был опубликован 12 октября 2019 г. 14:42

Дубай. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия приняла сигнал бедствия с иранского танкера SABITI, получившего ранее повреждения в Красном море, передает в субботу сайт межарабской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на пограничную охрану королевства.

Судно продолжало двигаться. Затем его экипаж отключил транспондер прежде, чем силы Саудовской Аравии могли оказать танкеру помощь, отметили в пограничной охране.

При этом танкер не отвечал на многочисленные попытки саудовской стороны выйти с ним на связь.

Согласно данным сайта Marine Traffic, отслеживающего движение судов, последний раз экипаж танкера передавал сведения о местоположении примерно шесть часов назад. Тогда он двигался со скоростью примерно 19 км/ч в юго-восточном направлении.

Накануне МИД Ирана подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что в пятницу утром Красном море вблизи побережья Саудовской Аравии подвергся нападению иранский танкер SABITI. По информации Тегерана, в танкер попали две ракеты.

В субботу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что следователи уже прояснили основные непонятные моменты, связанные с атакой на танкер SABITI.

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