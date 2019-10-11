Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 9:49

Дубай. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Иранский танкер в Красном море, на котором в пятницу утром произошли взрывы, мог быть атакован при помощи ракет, выпущенных по нему с территории Саудовской Аравии, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".

Такое предположение выдвинул в разговоре с телеканалом Сахеб Садехи - глава отдела по связям с общественностью компании-владельца танкера National Iranian Tanker Company (NITC).

Ранее в NITC сообщали, что на танкере, находившимся примерно в 96 км от саудовского порта Джидда, произошли два взрыва - с интервалом примерно в 20 минут (5:00 и 5:20 по местному времени, совпадает с московским), и их причиной, судя во всему, стали ракетные атаки.

Однако в NITC впоследствии опровергли информацию о начавшемся пожаре. Также сообщается, что разлив нефти с поврежденного танкера прекратился.

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