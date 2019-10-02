Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 8:17

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что иранский танкер Adrian Darya 1 передает нефть у берегов Сирии.

"Несмотря на обещание министра иностранных дел Ирана Зарифа Великобритании, что Adrian Darya 1 не будет поставлять нефть в Сирию, в настоящее время он передает нефть у сирийского побережья. Будет ли мир считать Иран ответственным, если эта нефть будет поставлена в Сирию?" - написал Помпео в своем твиттере.

Он также разместил изображение, на котором видны два рядом стоящие судна, одно из которых, судя по надписи, иранский танкер Adrian Darya 1.

Власти Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС. В итоге танкер был освобожден и 19 августа покинул Гибралтар после того, как власти Ирана пообещали не разгружать нефть в сирийских портах. Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya.

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