Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 16:23

Лондон. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Освобождённый властями Гибралтара иранский нефтяной танкер Adrian Darya 1 (бывший Grace 1), который накануне подошел к Сирии, продолжает маневрировать вблизи ее побережья, но морскую границу страны не пересекал, следует из данных международной системы мониторинга за передвижением судов AIS.

В настоящее время он находится в примерно в 90 км от сирийского порта Тартус.

В минувшую пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что иранский танкер Adrian Darya 1, который хотят задержать Соединенные Штаты, направляется в сирийский порт, несмотря на обещание Тегерана не делать этого.

"У нас есть информация из достоверных источников, что танкер следует в Тартус (Сирия). Я надеюсь, что он изменит курс. Верить Зарифу (главе МИД Ирана - ИФ) было большой ошибкой", - написал Помпео в микроблоге Twitter.

Согласно координатам местонахождения танкера - в настоящее время он также находится в 80 км от Бейрута. Однако в пятницу министр энергетики Ливана Нада Бустани Хури заявила, что власти страны не располагают информацией о планах иранского танкера Adrian Darya 1. "Мы не приобретаем нефть у каких-либо стран, у нас нет завода по переработке сырой нефти. От танкера Adrian Darya 1 не поступало запроса о пересечении ливанской границы", - написала она в своем микроблоге Twitter.

Танкер задержали в Гибралтаре в июле по подозрению в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Затем его отпустили, когда Тегеран письменно пообещал, что нефть с этого судна не будет доставлена в Сирию.

Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней. США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана, однако власти Гибралтара отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.

В минувшую субботу Минфин США объявил, что вводит санкции против Adrian Darya 1 и его капитана. Ранее Соединенные Штаты предупредили страны Средиземноморья, что помощь иранскому танкеру, освобожденному Гибралтаром, будет расцениваться Вашингтоном как поддержка террористической организации.

1нв де

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