Этот контент был опубликован 31 августа 2019 г. 1:27

Вашингтон. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Освобождённый властями Гибралтара иранский нефтяной танкер Adrian Darya 1 направляется в сирийский порт, несмотря на обещание Тегерана не делать этого, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"У нас есть информация из достойных доверия источников, что танкер следует в Тартус (Сирия). Я надеюсь, что он изменит курс. Верить Зарифу (главе МИД Ирана - ИФ) было большой ошибкой", - написал он в твиттере.

Танкер в настоящее время находится в Средиземном море. Его задержали ранее этим детом в Гибралтаре по подозрению в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Затем танкер отпустили, когда Тегеран письменно пообещал, что нефть с этого судна не будет доставлена в Сирию.

Ранее в субботу Минфин США объявил, что вводит санкции против Adrian Darya 1 и его капитана.

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