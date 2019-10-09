Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 14:18

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Иранский танкер Adrian Darya 1 закончил отгружать нефть у берегов Сирии, и подобные действия Ирана являются нарушением его обещаний, данных Великобритании, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Нефть с Adrian Darya 1 отгружена в Сирии, и это доказывает: Иран лгал Великобритании и Гибралтару. Нефть из террористического (источника - ИФ) будет финансировать войну (президента Сирии Башара - ИФ) Асада и межконфессиональные столкновения с участием Ирана", - написал он в Twitter.

"Членам ЕС следует осудить это действие, отстоять верховенство права и призвать Иран к ответственности", - продолжил госсекретарь.

Помпео ранее утверждал, что Adrian Darya 1 перегружает нефть у берегов Сирии.

Власти Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС. В итоге танкер был освобожден и 19 августа покинул Гибралтар после того, как власти Ирана пообещали не разгружать нефть в сирийских портах. Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya 1.

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