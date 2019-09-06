Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 18:11

Лондон. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Иранский танкер Adrian Darya 1 (бывший Grace 1) отгрузил нефть в Сирии, сообщает в пятницу базирующееся в Лондоне издание Middle East Eye со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным собеседников издания, 55% объемов нефти, находившихся на танкере, было отгружено в четверг к 22:55 местного времени (совпадает с московским). Ранее сообщалось, что на борту танкера находилось 2.1 млн баррелей нефти.

Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Ранее этот танкер был задержан в Гибралтаре за нарушение санкций ЕС в отношении Сирии, но потом был отпущен в обмен на обещание не разгружать нефть в сирийских портах.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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