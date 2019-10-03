Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 18:50

Дубай. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Спутниковые снимки показывают, что к иранскому танкеру Adrian Darya 1, находящемуся у берегов Сирии, приблизился другой иранский танкер - Jasmine, чтобы, по-видимому, принять на борт груз, сообщил в четверг курдская телерадиокомпания Rudaw.

По данным снимков, опубликованных компанией Maxar Technologies, два танкера пришвартовались друг к другу, а на борту Adrian Darya 1 замечен кран.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Майк Помпео сообщил Twitter, что иранский танкер Adrian Darya 1 перегружает нефть у берегов Сирии.

Он также разместил изображение, на котором видны два стоящих рядом судна, одно из которых, судя по надписи, это иранский танкер Adrian Darya 1.

Ранее сайт по отгрузке нефти TankerTrackers.com отмечал, что танкер Adrian Darya 1 находился в состоянии передачи груза меньшему танкеру Jasmine, идущему под иранским флагом. Однако позднее на сайт заявили о прекращении публичного освещения движения иранских танкеров - из-за сообщения Помпео в Twitter.

Власти Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС. В итоге танкер был освобожден и 19 августа покинул Гибралтар после того, как власти Ирана пообещали не разгружать нефть в сирийских портах. Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya 1.

1ви аю

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