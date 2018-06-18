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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 10:46 18.06.2018 - 10:46

Дубай. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Помощник министра иностранных дел Ирана Хоссейн Джабери Ансари возглавил делегацию на переговорах в Женеве по Сирии.

Двухдневные переговоры проведут спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, представители России, Ирана и Турции - трех стран-гарантов прекращения огня в Сирии.

Четырехсторонняя встреча намечена на утро вторника, а в понедельник Х.Джабери Ансари проведет ряд двусторонних встреч, сообщили иранские СМИ.

По их данным, предстоящие переговоры призваны оказать содействие в формировании сирийской Конституционной комиссии, решение о создании которой было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в январе в Сочи.

Россию на встрече в Женеве будут представлять спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин. От Турции ожидается замминистра иностранных дел Седат Онал.

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