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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 11:03 27.06.2018 - 11:03

Дубай. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Планы США ограничить доступ иранской нефти на мировой рынок в течение короткого периода, неосуществимы, сообщает агентство "Тасним", ссылаясь на представителя министерства нефти Ирана.

"Иран ежедневно экспортировал 2,8 миллиона баррелей сырой нефти и газового конденсата. Невозможно убрать (такой объем - ИФ) с мирового рынка в течение нескольких месяцев", - сказал "Тасниму" представитель министерства.

Накануне представитель американского Госдепартамента сообщил, что Вашингтон требует от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций.

По словам представителя госдепа, Вашингтон хочет избежать выдачи разрешений на обход санкций или продления действующих соглашений. Если же компании не свернут закупки или поставки нефти из Ирана к началу ноября, им грозят суровые санкции США.

1кю ар

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