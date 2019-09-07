Этот контент был опубликован 7 сентября 2019 г. 9:29

Дубай. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Иран намерен наращивать объемы ядерных материалов, однако не для создания оружия массового уничтожения, а для получения топлива, заявил в субботу на пресс-конференции представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Сейчас, если у нас не будет возможности превратить запас этих материалов в топливо, то (наличие запасов - ИФ) бессмысленно. Нам не нужны ядерные бомбы. Нам нужно лишь топливо", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что активация центрифуг типа IR-4 и IR-6, предпринятая в рамках 3-го этапа сокращения Тегераном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), позволит нарастить запасы ядерных материалов.

"Мощность этих машин намного больше, чем у предыдущих моделей. Это (запуск установок - ИФ) началось в пятницу", - сказал Камалванди журналистам.

СВПД был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 в Вене после 10 лет переговоров. Сделка призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций. 18 октября СВПД вступил в силу.

В рамках СВПД Иран взял на себя обязательство сократить количество центрифуг по обогащению урана с 19 тыс. до 6 тыс. Кроме того, Исламская республика обязалась в течение 15 лет снизить степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам.

1аю бп

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