Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 июня 2018 г. 11:33 16.06.2018 - 11:33

Дубай. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Граждане Ирана вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу своей сборной над командой Марокко, сообщают в субботу иранские СМИ.

На фотографиях, размещенных СМИ, видно, что на улицах Тегерана в ночь после матча было много людей с национальными флагами Ирана. Некоторые жители иранской столицы раскрасили свои автомобили национальной символикой, а также запускали фейерверки.

Спортсменов национальной сборной поздравил президент Ирана Хасан Рухани. Он разместил в своем Twitter фотографию, на которой видно, как он смотрит матч по телевизору.

Матч Иран-Марокко прошел в Санкт-Петербурге 15 июня. Сборная Ирана благодаря автоголу марокканского футболиста в добавленное время одержала победу со счетом 1:0.

Иран одержал первую за 20 лет победу на финальной части ЧМ за последние 20 лет, отмечают СМИ.

1мм ав

Neuer Inhalt Horizontal Line