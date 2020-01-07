Этот контент был опубликован 7 января 2020 г. 9:40

(дополненная версия, добавлены 4-5-й, 7-9-й абзацы)

Дубай. 7 января. ИНТЕРФАКС - В родном городе убитого в ходе спецоперации США в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани - в Кермане - проходит церемония прощания с ним, передают иранские и западные СМИ.

Эта церемония прощания станет финальной перед погребением Сулеймани. Похороны иранского генерала, как ожидается, состоятся с 14:00 по местному времени (13:00 мск) до 16:00 на кладбище мучеников в Кермане.

По данным иранского агентства "Мехр", на улицах Кермана собрались "миллионы иранцев", чтобы почтить память Сулеймани в день его похорон. С собой они принесли портреты генерала. Многие из них скандируют: "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами, выступая перед собравшимися на улицах иранцами, пообещал "сжечь всех, кого любят Соединенные Штаты" за убийство Сулеймани.

"Мы отомстим. Мы подожжем все места, которые они любят", - сказал он.

В Керман, расположенный на юго-востоке Ирана, останки погибших привезли во вторник утром. Еще несколько траурных церемоний уже прошли в Ахвазе, Мешхеде, Тегеране и Куме.

Как сообщалось, руководство Ирана пообещало отомстить за гибель своего видного военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации США в Ираке.

Президент США Дональд Трамп накануне в очередной раз пообещал "серьезное возмездие", если Тегеран начнет атаки, чтобы отомстить за убийство Сулеймани. При этом он подтвердил готовность к нанесению ударов по иранским объектам культурного наследия.

В пятницу минувшей недели стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию Трампа.

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