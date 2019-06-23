Этот контент был опубликован 23 июня 2019 г. 16:52

Дубай. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Иран обсуждает с рядом стран, в частности с Россией, Турцией и Китаем, заключение двусторонних финансовых соглашений, заявил главу МИД Исламской республики Джавад Зариф.

"Мы ведем переговоры по финансовым соглашениям с Турцией, Россией, Китаем, Азербайджаном, Индией, с другими странами. С некоторыми из них соглашения уже заключены, с другими - почти достигнуты", - сказал Зариф, которого цитируют в воскресенье иранские СМИ.

По их данным, эти соглашения направлены на отказ от доллара США в торговых операциях.

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