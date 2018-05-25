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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 16:56 25.05.2018 - 16:56

Дубай. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Тегеран ведет переговоры с участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) относительно пакета экономических мер для сохранения соглашения, заявил замминистра иностранных дел Исламской Республики Иран по политическим вопросам Аббас Аракчи.

"Пока что мы ведем переговоры, чтобы понять, смогут ли они предоставить нам пакет, который, в сущности, даст Ирану преимущества режима без санкций. Следующим шагом будет задача найти гарантии этого пакета. Нам нужны как законные, так и политические гарантии со стороны оставшихся участников СВПД", - приводят СМИ слова А.Аракчи.

В пятницу в Вене впервые без США прошло заседание совместной комиссии по контролю над выполнением СВПД по иранской ядерной программе.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из СВПД. Остальные участники "шестерки" международных посредников выступают за сохранение сделки. Иранская сторона заявляла, что будет согласна остаться в СВПД, если остальные партнеры, без США, смогут продолжать соблюдать соглашение, в частности, в сфере экономики.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил ранее, что администрация США введет в отношении Ирана самые серьезные санкции, чем когда-либо ранее, и пообещал, что Вашингтон обеспечит, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия.

В то же время, он отметил, что США готовы отменить санкции, восстановить торговлю в обмен на соблюдение требований Вашингтона со стороны Тегерана. Среди условий США - допуск экспертов МАГАТЭ к иранским объектам, прекращение обогащения урана и плутония, а также отказ от разработки ракет, способных нести ядерное оружие.

кю ар

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