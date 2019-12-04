Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 18:57

Вашингтон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - США не исключают агрессивных действий со стороны Ирана против американских сил, заявил замминистра обороны США Джон Руд, слова которого в среду приводит издание The Hill.

"Мы все еще обеспокоены возможностью агрессии со стороны Ирана...Мы также видим признаки того, что потенциально агрессивные действия могут произойти", - сказал Руд журналистам в Вашингтоне.

Он предупредил, что США не оставят подобные действия без ответа.

"Мы посылали властям Ирана четкие и откровенные сигналы о возможных последствиях агрессии", - сказал Руд.

Отношения между США и Ираном ухудшились после того, как в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД, а затем восстановил американские санкции в отношении Ирана.

Напряженность возросла после того, как Иран сбил американский военный беспилотник, а США обвинили Иран в причастности к нападению на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

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