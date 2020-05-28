Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 5:46

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Запуск реактора в Араке в прежнем виде потребует много времени и средств, что для Ирана сейчас неприемлемо, заявил заместитель госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд.

"Наша оценка на данный момент заключается в том, что возвращение к первоначальному проекту займет у них довольно много лет и много денег, которых (...), откровенно говоря, у них сейчас нет", - сказал Форд в ходе брифинга.

Кроме того, США отмечают недостаточный опыт Ирана, чтобы сделать это самостоятельно.

Форд напомнил, что по слухам иранцы при возведении реактора получали иностранную помощь. Он подчеркнул, что США сделают все возможное, чтобы этого не повторилось.

"На самом деле его строительство не очень продвинулось во время ядерной сделки, и на данный момент он еще менее готов, поскольку каландр ядра в активной зоне корпуса реактора в рамках проекта реконструкции был извлечен и залит бетоном. Им придется начинать все с нуля", - отметил замгоссекретаря.

"Стоит также отметить, что попытка создать реактор для производства плутония в Иране была бы чрезвычайно провокационной вещью", - добавил Форд.

По его мнению, Иран "не желает вступать в антагонизм с остальными участниками СВПД - европейской тройкой, Россией и Китаем".

"Поэтому возвращение к полномасштабному стремлению получить реактор по производству плутония было бы экстраординарной провокацией, которую, я думаю, они вряд ли предпримут, даже если бы у них были деньги, чтобы сделать это", - заявил Форд.

"Также верно и то, что никто не может забыть, что произошло в последний раз, когда кто-то пытался построить реактор для производства плутония на Ближнем Востоке в Сирии, который, конечно же, был уничтожен израильтянами в 2007 году", - добавил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что отменяет исключения из санкций Вашингтона против всех иранских ядерных проектов, имеющих отношение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Сегодня я объявляю о конце исключений из санкций, затрагивающих все оставшиеся связанные с СВПД проекты в Иране - переоснащение реактора в Араке, поставки обогащенного урана для исследовательского реактора в Тегеране и экспорт Ираном отработанного и утилизированного топлива от исследовательского реактора", - говорится в заявлении Помпео.

"Действие исключений из санкций закончится после последующего 60-дневного периода, позволяющего компаниям и организациям, которые участвуют в этой деятельности, прекратить такие операции", - говорится в заявлении госсекретаря.

В то же время госсекретарь подтвердил, что США предоставляют исключение из санкций сроком на 90 дней для международных проектов, связанных с АЭС "Бушер", с целью обеспечить безопасность этого объекта.

Президент Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном в 2018 году и возобновил санкции против Тегерана. В связи с этим Иран поэтапно сократил свои обязательства по соглашению.

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