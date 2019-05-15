Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 21:29

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду выразил уверенность, что Иран в скором времени предложит провести переговоры с США.

"Я уверен, что Иран скоро захочет провести переговоры", - написал Трамп в Twitter.

"Фейковые СМИ, такие как Washington Post и еще более лживая New York Times пишут, что вокруг моей сильной политики на Ближнем Востоке идут внутриполитические распри... никаких распрей нет вообще. Высказываются разные мнения, и я принимаю однозначное и окончательное решение - это очень простой процесс. Все стороны, взгляды и политические курсы учитываются", - отметил он.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

1кю аю

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