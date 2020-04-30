Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 21:51

Дубай. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что вскоре будет объявлен список "белых зон" страны, с которых начнется ослабление ограничительных мер, введенных на фоне вспышки коронавируса, передает в четверг иранский телеканал Press TV.

Под "белыми зонами" иранский лидер подразумевает те административные районы страны, где зафиксировано наименьшее количество заражений COVID-19. Список будет составлен на основе отчетов, представленных главами медицинских и общественных комитетов, а также органов безопасности.

Рухани пояснил, что на основе разделения страны по трем зонам ("белая", "желтая" и "красная") будут приниматься дальнейшие меры по ослаблению ограничений.

Ранее президент Ирана подчеркивал, что разделение страны на такие зоны поможет более грамотному восстановлению после кризиса.

По состоянию на четверг в Иране зафиксировано 94640 случаев заражения коронавирусом, а также 6028 летальных исходов. 75103 пациентов с COVID-19 полностью вылечились.

1ка ар

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