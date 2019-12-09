Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 20:02

Дубай. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что представители всех политических сил Афганистана должны сесть за стол переговоров, чтобы найти способ урегулирования конфликта в стране.

"Урегулирование конфликта в Афганистане имеет важность для всех афганцев, включая талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) и афганское правительство. Все афганские силы должны собраться вместе, без внешнего вмешательства, и принять решение о будущем своей страны", - заявил глава иранского МИД Джавад Зариф в интервью агентству "Анадолу".

Он отметил, что все страны региона должны содействовать афганскому мирному процессу, но не вмешиваться в него.

"Мы не должны пытаться навязывать свое мнение, и, конечно, люди за пределами нашего региона тоже не должны этого делать", - отметил иранский министр.

В понедельник в Турции началась конференция "Сердце Азии: Стамбульский процесс". Эта встреча под лозунгом "Мир, партнерство и процветание" стала уже восьмой министерской конференцией в подобном формате.

Конференция нацелена на наращивание регионального сотрудничества, а также выстраивание диалога с Афганистаном.

1ка ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!