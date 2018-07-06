Иран в Вене подтвердил приверженность СВПД - Лавров
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*** Тегеран заявил, что не будет пользоваться правом выхода из этого соглашения
Вена.6 июля. ИНТЕРФАКС - Иран на встрече в Вене подтвердил свою приверженность соглашению по иранской ядерной программе, иранские представители заявили, что Тегеран не будет выходить из СВПД, сообщил журналистам в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Иран подтвердил в ответ на призывы всех остальных участников, что привержен договоренностям, которые в СВПД закреплены", - сказал С.Лавров.
"Разумеется это означает, что Иран будет продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, все его к этому призывали", - отметил министр.
"Хотя иранский министр отметил, что с односторонним шагом США этой договоренности у Ирана формально есть также право и повод сказать, что если этой договоренности больше не существует, если США - главный участник этих договоренностей и главный партнер, от которого зависело восстановление экономических связей Ирана в полном объеме, если они вышли, то иранцы сказали, что у нас тоже есть такое право, но мы не будем им пользоваться", - добавил С.Лавров.
По его словам, "это все приветствовали".
"Я думаю, что это ответственная позиция и рассчитываю, что мы на этих позициях останемся. А главное, что Иран на этом останется",-заключил С.Лавров.
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Интерфакс