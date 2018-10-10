Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 12:32 10.10.2018 - 12:32

Брюссель. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Иран обвинил США в отчуждении собственности иранских компаний путем замораживания иранских средств на счетах в банках США, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

Такое заявление сделал представитель Ирана в Международном суде ООН Мохсен Мохеби.

Ранее США попросили Международный суд ООН отклонить требование Ирана вернуть средства в размере $1,75 млрд, хранящиеся в американских банках и замороженные по требованию американских судов.

М.Мохеби заявил, что суду следует отклонить "все предварительные возражения", сделанные США.

По словам М.Мохеби, Иран был вынужден обратиться в суд ООН, так как США не предоставляют иранским компаниям "свободу распоряжаться своей собственностью", а также "свободу доступа к американским судам".

Верховный суд США в 2016 году постановил, что замороженные иранские средства необходимо передать американским семьям, чьи родственники стали жертвами взрывов казарм миротворцев в Бейруте в 1983 году. В Вашингтоне считают, что это был террористический акт, проведенный с поддержкой Тегерана.

Также в Международном суде проходят отдельные слушания, связанные с санкциями США против Ирана.

В понедельник в Международном суде ООН прошли очередные слушания по иску Ирана к США, в котором содержатся требования Тегерана отменить антииранские санкции.

В ходе судебных слушаний американские представители вновь заявили, что Иран является спонсором террористических организаций и его ходатайство в суде по поводу отмены ограничительных мер - неприемлемо.

На прошлой неделе Международный суд ООН вынес предварительное постановление по иску Ирана к США, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.

Помимо этого, суд счел, что он обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Тегерана против Вашингтона, хотя против этого выступала американская сторона.

Речь идет об иске Ирана против США, который Тегеран направил в суд ООН в конце июля этого года. Слушания проходили в суде ООН с 27 по 30 августа, после чего суд 3 октября вынес предварительное решение по делу.

Объектом спора стали возможные нарушения Соединенными Штатами Соглашения между Ираном и США "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" от 1955 года.

Соглашение 1955 года закрепляло правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами.

В Тегеране настаивают, что санкции, восстановленные Соединенными Штатами, нарушают этот правовой принцип.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line