Иран в ответ на теракт в Ахвазе обстрелял ракетами лагерь террористов в Сирии, заявили в Корпусе Стражей Исламской революции
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Дубай. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) применил баллистические ракеты против лагеря террористов в Сирии в качестве возмездия за террористический акт в городе Ахваз в сентябре, говорится в заявлении на сайте КСИР.
"Штаб-квартира тех, кто несет ответственность за террористическое преступление в Ахвазе, была атакована несколько минут назад к востоку от реки Евфрат - при помощи баллистических ракет, выпущенных воздушно-космическими силами Корпуса Стражей Исламской революции", - говорится в заявлении.
Согласно документу, предварительные данные указывают на уничтожение значительного числа террористов, а также их командиров, ответственных за теракт в Ахвазе.
Однако западные СМИ уточняют, что в заявлении не говорится, по какому именно району Сирии был нанесен удар.
Нападение в Ахвазе произошло 22 сентября, боевики открыли огонь по участникам военного парада. Теракт унес жизни 29 человек, 53 человека были ранены. По сообщениям иранских СМИ, боевиков, участвовавших в нападении, ликвидировали.
Власти Ирана возложили ответственность за нападение на "региональных спонсоров терроризма" и США. Так, руководитель Исламской республики Иран Али Хаменеи заявил, что Саудовская Аравия и ОАЭ финансировали нападение на участников военного парада в Ахвазе.
По сообщениям иранских СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией. Кроме того, позднее ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).
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Интерфакс