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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 7:59 01.10.2018 - 07:59

Дубай. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) применил баллистические ракеты против лагеря террористов в Сирии в качестве возмездия за террористический акт в городе Ахваз в сентябре, говорится в заявлении на сайте КСИР.

"Штаб-квартира тех, кто несет ответственность за террористическое преступление в Ахвазе, была атакована несколько минут назад к востоку от реки Евфрат - при помощи баллистических ракет, выпущенных воздушно-космическими силами Корпуса Стражей Исламской революции", - говорится в заявлении.

Согласно документу, предварительные данные указывают на уничтожение значительного числа террористов, а также их командиров, ответственных за теракт в Ахвазе.

Однако западные СМИ уточняют, что в заявлении не говорится, по какому именно району Сирии был нанесен удар.

Нападение в Ахвазе произошло 22 сентября, боевики открыли огонь по участникам военного парада. Теракт унес жизни 29 человек, 53 человека были ранены. По сообщениям иранских СМИ, боевиков, участвовавших в нападении, ликвидировали.

Власти Ирана возложили ответственность за нападение на "региональных спонсоров терроризма" и США. Так, руководитель Исламской республики Иран Али Хаменеи заявил, что Саудовская Аравия и ОАЭ финансировали нападение на участников военного парада в Ахвазе.

По сообщениям иранских СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией. Кроме того, позднее ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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