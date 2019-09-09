Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 11:07

Брюссель. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Иран, начав на минувшей неделе третий этап отказа от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), привел в действие или активирует 56 усовершенствованных центрифуг различных моделей, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

В заявлении МАГАТЭ отмечается, что эксперты агентства 7 сентября "удостоверились, что следующие центрифуги были введены или вводятся в эксплуатацию - 22 IR-4, одна IR-5, 30 IR-6 и три IR-6".

В минувшую субботу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что Иран, осуществляя третий этап сокращения обязательств в рамках СВПД, приступил к запуску 40 центрифуг типа IR-4 и IR-6.

Он добавил, что Тегеран пока не собирается ограничивать доступ МАГАТЭ к своим объектам.

В МАГАТЭ затем заявили, что эксперты агентства в Иране смогут проверить заявления иранской стороны.

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