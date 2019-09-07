Этот контент был опубликован 7 сентября 2019 г. 9:02

Дубай. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Иран, осуществляя третий этап сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), приступил к запуску 40 центрифуг типа IR-4 и IR-6, заявил на пресс-конференции в субботу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

"Процесс запуска с использованием газа в центрифугах начался", - сказал он.

При этом он отметил, что в последующие два месяца всего начнут функционировать 164 установок IR-4.

По словам Камалванди, Ирану пока не требуются центрифуги нового типа, поскольку имеющиеся модели способны выполнять поставленные задачи.

"Вопрос о новых аппаратах пока неактуален. На данный момент в них нет необходимости", - сказал Камальванди на пресс-конференции.

Кроме этого, он заявил о планах Тегерана на исследовательские работы на объекте в Фордо, однако уточнил, что иранская сторона будет проявлять транспарентность в отношении этой деятельности.

Ранее на этой неделе президент Ирана Хасан Рухани отмечал, что в рамках 3-го этапа сокращения Тегеран снимет все действовавшие в рамках СВПД ограничения с ведения научно-исследовательских работ по центрифугам, что приведет к ускорению развития иранской ядерной программы.

СВПД был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 в Вене после 10 лет переговоров. Сделка призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций. 18 октября СВПД вступил в силу.

В рамках СВПД Иран взял на себя обязательство сократить количество центрифуг по обогащению урана с 19 тыс. до 6 тыс. Кроме того, Исламская республика обязалась в течение 15 лет снизить степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам.

В соответствии с условиями СВПД Тегеран ранее обязался перепрофилировать атомный объект в Фордо под производство стабильных изотопов.

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