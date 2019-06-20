Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 0:25

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКC - Тегеран не хочет войны, но готов защищать свою территорию в случае необходимости, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

В своих письмах генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету безопасности, с которыми удалось ознакомиться Associated Press, Раванчи отмечает, что Иран "не стремится к войне", но оставляет за собой право в соответствии с Уставом ООН "принять все необходимые меры против любого враждебного акта, нарушающего его территорию".

Он уточняет, что исламская республика нацелилась на американский беспилотник, который нарушил ее воздушное пространство, и "полна решимости энергично защищать свою землю, море и воздух".

Иранский постпред подчеркнул, что Тегеран действует в соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая допускает военные действия в целях самообороны "в случае вооруженного нападения".

Раванчи назвал действия США "провокацией", а также "вопиющим нарушением международного права" и Устава ООН.

"Международное сообщество должно потребовать от Соединенных Штатов положить конец продолжающимся незаконным и дестабилизирующим мерам в и без того нестабильном регионе Персидского залива", - добавляет он.

В четверг стало известно, что Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

1вз см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!